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Vinicius Junior, 1 milyar Euro'luk teklifi reddetti!

Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior, 1 milyar Euro ile kapısını çalan Suudi Arabistan takımını reddetti. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:53
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Vinicius Junior, 1 milyar Euro'luk teklifi reddetti!

ESPN'in haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Vinicius Junior'a yıllık 350 milyon euro net maaş kazanacağı rekor bir sözleşme teklif etti.

Ancak Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'den ayrılmak istemediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

Öte yandan haberde Real Madrid yönetiminin de oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

NTV Spor'un haberine göre Al Ahli'nin ise Real Madrid'den 1 milyar Euro'luk serbest kalma bedelinde 'ufak' bir indirim istediği yazıldı.

Real Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, çıktığı 264 maçta 83 gol ve 75 asistlik katkı sağlamıştı.

Tarihe geçebilecek teklifi reddeden Junior, kabul etmesi halinde 5 yıl boyunca tüm bonuslar dahil 1 milyar Euro maaş alacaktı.

Serbest kalma bedeli göz önüne alındığında bu anlaşma Suudi Pro Ligi kulübüne 2 milyar Euro gibi dudak uçuklatan bir rakama bedel olacaktı.

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