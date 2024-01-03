Haberler Avrupa’dan Futbol PSG 2-0 Toulouse (Maç sonucu ÖZET) Fransa Süper Kupası PSG'nin!

PSG 2-0 Toulouse (Maç sonucu ÖZET) Fransa Süper Kupası PSG'nin!

Fransa Süper Kupası finalinde Paris Saint-Germain, Toulouse'u 2-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. PSG'nin gollerini Kang-In Lee ve Kylian Mbappe kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 00:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG 2-0 Toulouse (Maç sonucu ÖZET) Fransa Süper Kupası PSG'nin!

Fransa Süper Kupası (Trophee des Champions) final maçında PSG ile Toulouse kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan ve 22.45'te başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında Paris Saint-Germain, Kang-In Lee'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala, 44. dakikada bu kez sahneye PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Toulouse farkı kapatmak için bastırsa da PSG rakibinin gol bulmasına izin vermedi ve maçı 2-0'lık galibiyetle tamamladı.

PSG, bu sonucun ardından tarihinde 12. kez Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

DİĞER
Çiçeği burnunda anne Aslı Enver doğum kilolarını verdi! Fit haline yorum yağdı!
AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız
A. Efes İspanya'da kaybetti!
G.Saray'ın yıldızı İtalyan devine!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wayne Rooney'in görevine son verildi!
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Ocak rakamları
Felak ve Nas sureleri TÜRKÇE OKUNUŞU
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:32
Pınar Karşıyaka evinde hata yapmadı! Pınar Karşıyaka evinde hata yapmadı! 01:09
G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! 01:06
Roma kupada çeyrek finalde! Roma kupada çeyrek finalde! 01:03
Fransa Süper Kupası PSG'nin! Fransa Süper Kupası PSG'nin! 00:52
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 00:44
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 23:30
Arda süre bulamadı! Real evinde kazandı Arda süre bulamadı! Real evinde kazandı 23:18
Atalanta evinde turladı! Atalanta evinde turladı! 23:04
Terim galibiyetle başladı! Terim galibiyetle başladı! 20:23
Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! 20:06
Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! 20:01