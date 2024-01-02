Birmingham Wayne Rooney'in görevine son verdi

İngiliz teknik direktör Wayne Rooney'in Birmingham macerası kısa sürdü. Futbolu bıraktıktan sonra Derby Country ve DC United'da görev yapan Wayne Rooney bu sezonun Ekim ayında Birmingham City'ye imza attı.

Wayne Rooney göreve geldiği sırada 6. sırada yer alan Birmingham City, genç çalıştırıcı sonrası 20. sıraya kadar geriledi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Maalesef Wayne ile planladığımız süreç istediğimiz gibi ilerlemedi ve iki tarafta farklı yönlerde ilerlemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Genç teknik adam Birmingham'ın başında çıktığı 15 maçta 9 mağlubiyet 4 beraberlik ve 2 galibiyet alabildi. 10 puan toplayan Rooney maç başına 0.67 puan ortalaması tutturdu.