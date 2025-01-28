Vinicius Jr. Suudi Arabistan’a 300 milyon Euro’ya transfer olabilir!

Vinicius Jr., yaz transfer döneminde Real Madrid'den rekor bir bonservis bedeliyle ayrılma ihtimaliyle gündeme geldi. Suudi Arabistan takımlarının radarına giren Brezilyalı yıldız için yeni bir transfer iddiası ortaya çıktı.

İspanyol basını AS'ın haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri, Vinicius Jr. için 300 milyon euro ödemeye hazır. Haberde bu transferi gerçekleştirmeyi planlayan kulüpler hakkında net bir bilgi verilmezken Neymar'la yollarını ayıran Al-Hilal ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giyen Al-Nassr'ın potansiyel adaylar arasında olduğu ifade edildi.

Vinicius'la 5 yıllık bir sözleşme yapılması ve yıldız futbolcuya her sezon için 200 milyon euro önerilmesi planlanıyor. Ancak, Real Madrid'in Vinicius'u satmayı düşünmediği ve sezon sonunda yeni bir sözleşme görüşmesi başlatmayı planladığı belirtildi.

Eğer Vinicius 300 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'a transfer olursa, bu transfer lig tarihindeki en pahalı anlaşma olacak. Önceki rekor ise Al-Hilal'in Neymar için Paris Saint Germain'e 90 milyon euro ödediği anlaşmayla kırılmıştı.