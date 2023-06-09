Orkun Kökçü Portekiz yolunda! Bu transfer tarihe geçecek

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'un formasını giyen Orkun Kökçü, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

De Telegraaf'ın haberine göre Orkun, uzun süredir peşinde olan Portekiz Ligi ekibi Benfica ile sözleşme imzaladı.

Orkun'bonservis bedelinin 30 milyon Euro olacağı ve Benfica'nın ayrıca 10 milyon Euro'luk bir bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği de ifade edildi.

BENFICA TARİHİNE GEÇECEK

Bu transferle birlikte Orkun Kökçü'nün, Benfica tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olması bekleniyor.

Altyapısından yetiştiği Feyenoord'un formasını 175 kez sırtına geçiren genç orta saha, 32 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.

Milli takımda da kendine yer bulan başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon takımıyla lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.