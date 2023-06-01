Haberler Avrupa’dan Futbol En değerli futbol kulüpleri açıklandı!

En değerli futbol kulüpleri açıklandı!

Forbes dergisinin hazırladığı listeye göre İspanyol devi Real Madrid, 6.07 milyar dolarla futbolda en değerli kulüp oldu. Real Madrid'in ardından Manchester United ve Barcelona yer aldı. En değerli kulüplerin listesinde ilk 10 sırada Premier Lig takımlarının fazla olması dikkat çekti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 12:59
En değerli futbol kulüpleri açıklandı!

İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes tarafından futbolda en değerli kulüplerin listesini yayımlandı.

Açıklanan listenin ilk sırasında Real Madrid yer aldı. İspanyol ekib 6.07 milyar dolar değerlemeyle listenin ilk sırasında yer aldı. Real Madrid'i 6 milyar dolarla Manchester United takip etti. Üçüncü sırada ise La Liga devi Barcelona, 5.51 milyar dolar değerle yer aldı.

Listede ilk kez iki kulüp 6 milyar dolar barajını geçti.

Listenin ilk 10 sırasında Premier Lig'den 6 ekip yer alırken, Bundesliga'dan Bayern Münih ve Ligue 1'den Paris Saint Germain de kendine yer buldu.

En değerli kulüpler sıralamasında ilk 10 söyle:

1. Real Madrid - 6.07 milyar dolar
2. Manchester United - 6 milyar dolar
3. Barcelona - 5.51 milyar dolar
4. Liverpool - 5.29 milyar dolar
5. Manchester City - 4.99 milyar dolar
6. Bayern Münih - 4.86 milyar dolar
7. Paris Saint Germain - 4.21 milyar dolar
8. Chelsea 3.1 milyar dolar
9. Tottenham - 2.8 milyar dolar
10. Arsenal 2.26 milyar dolar

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