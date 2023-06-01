En değerli futbol kulüpleri açıklandı!

İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes tarafından futbolda en değerli kulüplerin listesini yayımlandı.

Açıklanan listenin ilk sırasında Real Madrid yer aldı. İspanyol ekib 6.07 milyar dolar değerlemeyle listenin ilk sırasında yer aldı. Real Madrid'i 6 milyar dolarla Manchester United takip etti. Üçüncü sırada ise La Liga devi Barcelona, 5.51 milyar dolar değerle yer aldı.

Listede ilk kez iki kulüp 6 milyar dolar barajını geçti.

Listenin ilk 10 sırasında Premier Lig'den 6 ekip yer alırken, Bundesliga'dan Bayern Münih ve Ligue 1'den Paris Saint Germain de kendine yer buldu.

En değerli kulüpler sıralamasında ilk 10 söyle:

1. Real Madrid - 6.07 milyar dolar

2. Manchester United - 6 milyar dolar

3. Barcelona - 5.51 milyar dolar

4. Liverpool - 5.29 milyar dolar

5. Manchester City - 4.99 milyar dolar

6. Bayern Münih - 4.86 milyar dolar

7. Paris Saint Germain - 4.21 milyar dolar

8. Chelsea 3.1 milyar dolar

9. Tottenham - 2.8 milyar dolar

10. Arsenal 2.26 milyar dolar