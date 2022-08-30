Benfica 3 - 2 Paços Ferreira (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz Primeira Liga'nın üçüncü haftasında Benfica, Işık Stadı'nda Paços Ferreira'yı konuk etti.
Paços Ferreira maçın 39. dakikasında Koffi ile 1-0 öne geçen taraf oldu.
Ev sahibinde goller 42. dakikada David Neres, 45+4. dakikada Joao Mario (pen) ve 56. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu sonuçla beraber Benfica rakibini evinde 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Benfica yoluna kayıpsız devam ederken puanını 12'ye yükselterek liderliği geri aldı.
Ligde henüz galibiyeti olmayan Paços Ferreira puanla tanışamadı.