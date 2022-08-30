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Benfica 3 - 2 Paços Ferreira (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz Premier Lig'in 4. haftasında Benfica evinde Paços Ferreira'yı konuk etti. Şampiyonluktaki rakibi Porto'nun puan kaybettiği haftada Benfica Paços Ferreira'yı 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:16
Benfica 3 - 2 Paços Ferreira (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz Primeira Liga'nın üçüncü haftasında Benfica, Işık Stadı'nda Paços Ferreira'yı konuk etti.

Paços Ferreira maçın 39. dakikasında Koffi ile 1-0 öne geçen taraf oldu.

Ev sahibinde goller 42. dakikada David Neres, 45+4. dakikada Joao Mario (pen) ve 56. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

Bu sonuçla beraber Benfica rakibini evinde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Benfica yoluna kayıpsız devam ederken puanını 12'ye yükselterek liderliği geri aldı.
Ligde henüz galibiyeti olmayan Paços Ferreira puanla tanışamadı.

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