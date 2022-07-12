Yüzde 1566 zam aldı

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesini uzatıyor. Daily Star'ın haberine göre 22 yaşındaki hücum oyuncusuyla el sıkıştılar. Genç futbolcu 6 ay önce haftalık 150 bin pound'a imza atmaya hazırdı ancak sezon sonunu beklemeyi tercih etti. Bu da Foden'ın işine yaradı. Başarılı oyuncu City ile haftalık 200 bin pound'dan anlaştı. İngiliz yıldız geride bıraktığımız sezonda haftalık sadece 12 bin pound alıyordu. Yüzde 1566'lık bir zam kazanmış oldu. Geçen sezonu 45 maçta 14 gol, 11 asistle tamamlamıştı.



EN ÇOK HAALAND ALIYOR

Manchester City'de en yüksek ücretleri haftada 400 bin poundla Kevin de Bruyne ve yeni transfer Erling Haaland alıyor. Phil Foden'ın da yakın dönemde busüper yıldız rakamlarına çıkma ihtimali yüksek.