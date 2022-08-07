Burak’ın frikik golü yetmedi

Hollanda Ligi'nde son şampiyon Ajax'ı ağırlayan Fortuna Sittard'daki ilk golünü atan Burak Yılmaz, yenilgiye engel olamadı... Milli futbolcunun formasını giydiği Sittard, sahasında Ajax'a 3-2 yenildi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Taylor, Rensch ve Brobbey attı. 6. dakikada Gladon ile öne geçen Sittard'ın ikinci golünü 87'de frikikten Burak kaydetti. Ev sahibi ekipte Doğan Erdoğan, 66'da yerini Cordoba'ya bırakırken, aynı dakikada Noslin'in yerine giren Burak, yeni takımıyla ilk golünü atmış oldu.