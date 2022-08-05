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Benfica - Arouca: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz Ligi'nde sezonun açılış maçında Arouca'yı konuk eden Benfica, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Benfica'ya üç puanı getiren golleri Gilberto, Rafa Silva (2) ve Fernandes kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 00:55
Benfica - Arouca: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Portekiz Ligi'nin açılışında Benfica, sahasında Arouca'yı konuk etti.

Luz Stadı'nda oynanan maçı Benfica 4-0'lık skorla kazanarak sezona farklı galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Gilberto'nun golüyle öne geçen Benfica, 42. dakikada Rafa Silva ile farkı ikiye çıkardı. Arouca'da 45+2'de Quaresma kırmızı kartla oyun dışında kalırken 45+6'da Fernandes golünü attı ve Benfica ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Arouca, ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlasa da Benfica, rakibinin etkinliğini artırmasına izin vermedi. Dakikalar 86'ya geldiğinde Rafa Silva son noktayı koydu ve Benfica sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Benfica, sezona 3 puanla başladı.
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