TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya'da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Ömer" ifadelerine yer verildi.

İŞTE MAGDEBURG'UN AÇIKLAMASI

