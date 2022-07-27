TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya'da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Ömer" ifadelerine yer verildi.
İŞTE MAGDEBURG'UN AÇIKLAMASI
🤝 Wir leihen Ömer #Beyaz 💙🤍 vom @VfB Stuttgart aus. Der 18-Jährige kann in der Offensive zentral oder auf den Außenbahnen spielen.— 1. FC Magdeburg (@1_FCM) July 27, 2022
👋🏻 Herzlich Willkommen beim FCM, Ömer! 💪🏻
ℹ️ Alle Infos findet Ihr in der 📲 FCM-App und auf 👉🏻 https://t.co/0JVLZtODq7.
_______#EINMALIMMER 💙🤍 pic.twitter.com/TRTgBPY4lQ