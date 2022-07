Celta Vigo ile yollarını ayıran milli futbolcu Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzaladı. Adı Türkiyeden Galatasaray ve Trabzonspor ile geçen 28 yaşındaki milli futbolcunun yeni adresi West Bromwich Albion oldu.

West Bromwich Albion kulübünden yapılan açıklama;

We can confirm we have reached an agreement to sign @Okayokuslu on a three-year contract. 🤝



Welcome home, Okay! 💙🤍