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Lewa’ya 2 dev talip cıktı

Bayern Münih’ten ayrılmayı kafasına koyan 33 yaşındaki yıldızın Barça’ya transferi hala gerçekleşmedi. Peşinde kuyruk oluştu...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Lewa’ya 2 dev talip cıktı

Robert Lewandowski 2014'ten bu yana taşıdığı Bayern Münih formasını bu sezon üzerinden çıkarmakta kararlı. Sadece 1 kulübe gitmek istiyor, o da Barcelona. Bavreya ekibi ise bu tavra bir hayli kızıyor.

Bayern, Barcelona ile masaya 70 milyon euro'dan oturacağını bildirdi. Juventus, transfer piyasasını hareketlendirdi. Siyah-beyazlılar 2016 yılında 105 milyon euro'ya Manchester United'a sattığı Fransız orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak renklerine bağladı. İngiltere'de hiç mutlu olamayan 29 yaşındaki futbolcu sürekli ayrılmak istiyordu ancak ManU onun bonservisini yüksek tuttuğu için gidemiyordu. Sözleşmesi biter bitmez yuvasına geri döndü.

Barcelona, Bayern Münih ile 1 yıllık kontratı kalmış Robert Lewandowski için bu rakamı uçuk buldu. Lewa'nın kendilerini istemesine teşekkür etti. Bu durum üzerine Bild bir haber geçti. Barça olmazsa PSG ve Chelsea golcü için devreye girecek. İtalyan ekibi şu açıklamayı yaptı: "Paul, Torino'ya geri döndü. Gençken ayrıldı, yetişkin bir adam ve şampiyon olarak döndü ama değişmeyen bir şey var o da kulüp tarihinin unutulmaz sayfalarını bir kez daha beraber yazma arzusu" Pogba, Juve'de 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası 3 de İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

Bayern Münih'in 70 milyon euro istemesi, PSG ve Chelsea'nin aportta beklemesine rağmen Lewa kararlı. Polonyalı yıldız, Barcelona'ya gidemezse Alman ekibinde mecburen 1 sene daha oynayacak. Bonservissiz ayrılacak.

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