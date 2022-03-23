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İtalyaU19 - AlmanyaU19 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: İtalya ile Almanya U19 takımları, UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında karşı karşıya geldi. Myyrmaen Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın gollerini Matanovic ve Rhein kaydetti. İtalya'nın golleri Miretti ve Gnonto'dan geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:04 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:12
İtalyaU19 - AlmanyaU19 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başladı. 5. Grup ilk maçında İtalya ile Almanya kozlarını paylaştı. Myyrmaen Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu.

Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Almanya'nın gollerini Matanovic ve Rhein kaydetti. İtalya'nın golleri Miretti ve Gnonto'dan geldi.

Gruptaki ikinci maçlar 26 Mart'ta oynanacak. Belçika - Almanya mücadesi 12.00'de, İtalya - Finlandiya maçı ise 17.00'de başlayacak.

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