İtalyaU19 - AlmanyaU19 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başladı. 5. Grup ilk maçında İtalya ile Almanya kozlarını paylaştı. Myyrmaen Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu.

Zorlu müsabaka karşılıklı gollerle 2-2 berabere bitti ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Almanya'nın gollerini Matanovic ve Rhein kaydetti. İtalya'nın golleri Miretti ve Gnonto'dan geldi.

Gruptaki ikinci maçlar 26 Mart'ta oynanacak. Belçika - Almanya mücadesi 12.00'de, İtalya - Finlandiya maçı ise 17.00'de başlayacak.