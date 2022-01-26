Haberler Avrupa’dan Futbol Transferde Cenk Tosun sürprizi! Yeni adresi...

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen ve takımdan ayrılması gündeme gelen Cenk Tosun'un yeni adresi merak konusu oldu. Adı Beşiktaş ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli golcüye Hollanda'dan talip çıktığı iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:33
Transferde Cenk Tosun sürprizi! Yeni adresi...

Sezon başından itibaren Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un Hollanda yolcusu olma ihtimali çok yüksek.

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Yeni adresi...

Akşam'ın haberine göre; Everton'da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile PSV Eindhoven yakından ilgileniyor. Cenk ise henüz kararını vermedi. Cenk Tosun'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Yeni adresi...

Beşiktaş bu görüşmeleri yakından takip ediyor. Sakatlığı geçmesine karşın Cenk Tosun, Premier Lig ekibi Everton'da çok fazla süre alamıyor.

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