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Inter-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya'da futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası son 16 turunda Empoli'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:54
Inter-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, çeyrek finale yükselme maçında Empoli'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

INTER-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter-Empoli maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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