İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, çeyrek finale yükselme maçında Empoli'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter-Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

INTER-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter-Empoli maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.