İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, çeyrek finale yükselme maçında Cagliari'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

SASSUOLO-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Cagliari maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.