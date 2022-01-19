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Sassuolo-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya'da futbol heyecanı kupa maçlarıyla devam ediyor. Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, İtalya Kupası son 16 turunda Cagliari'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:47
Sassuolo-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, çeyrek finale yükselme maçında Cagliari'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

SASSUOLO-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Cagliari maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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