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Belenenses Kulübü'nde 13 Omicron varyantı tespit edildi

Son dakika spor haberi: Portekiz Premier Lig ekiplerinden Belenenses Kulübü'nde 13 kişide corona virüsünün Omicron varyantına rastlandı. Varyantın yakın zamanda Güney Afrika’ya seyahat eden bir oyuncudan takıma bulaşmış olma ihtimali üzerinde durulurken, Portekiz basınına göre bu oyuncunun ise Thibang Phete olduğu belirtildi. Phete, Güney Afrika’nın 14 Kasım’da Gana ile oynadığı maçta forma giymiş ve Portekiz’e döndüğünde yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:28
Belenenses Kulübü'nde 13 Omicron varyantı tespit edildi

Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü (INSA) Genel Müdürü Ricardo Jorge, yapılan ön testler sonucunda Belenenses Kulübü'ndeki corona virüsü vakalarından 13 tanesinin Omicron varyantı taşıdığını açıkladı. Jorge, bu varyantı taşıyanların tamamının oyuncu olmadığını ve teknik kadroda da vakaların yer aldığını aktardı. Varyantın yakın zamanda Güney Afrika'ya seyahat eden bir oyuncudan takıma bulaşmış olma ihtimali üzerinde durulurken, Portekiz basınına göre bu oyuncunun ise Thibang Phete olduğu belirtildi. Phete, Güney Afrika'nın 14 Kasım'da Gana ile oynadığı maçta forma giymiş ve Portekiz'e döndüğünde yaptırdığı corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?
Belenenses, Portekiz Premier Lig'in 12'nci haftasında geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Benfica karşılaşmasına 9 kişi başlamış ve ilk yarıyı 7-0 geride kapatmıştı. Belenenses, 2'nci yarıya 7 oyuncuyla çıkmış ve 2'nci yarının hemen başında bir oyuncusunun sakatlanması ile sahada 6 kişi kalmıştı. Bu durumun ardından hakem, yetkililerle görüşerek karşılaşmayı bitirmişti.

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