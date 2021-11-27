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Belenenses - Benfica maçı futbol tarihine geçti! 9 kişi başladılar 48'de sona erdi

Son dakika spor haberi: Portekiz Premier Ligi'nin 12. haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun corona virüsü testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı. Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı. İlk yarısı Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma tamamlanamadı. İkinci yarıya 7 kişi başlayan Belenenses'te bir futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası mücadele 48. dakikada bitirildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 00:43 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 01:04
Belenenses - Benfica maçı futbol tarihine geçti! 9 kişi başladılar 48'de sona erdi

Portekiz Premier Ligi'nin 12. haftasında Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun corona virüsü testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı.

MAÇ TAMAMLANAMADI!
İlk yarısı Benfica'nın 7-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma tamamlanamadı. İkinci yarıya 7 kişi başlayan Belenenses'te bir futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası oyun durdu. Müsabakanın hakemi Manuel Mota, Belenenses Teknik Direktörü Filipe Candido ile bir görüşme gerçekleştirdi ve 48. dakikada müsabakayı bitiren düdüğü çaldı.

Belenenses-Benfica maçıyla ilgili nihai kararı Portekiz Futbol Federasyonu verecek.


Görüntü S Sport'tan alınmıştır

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