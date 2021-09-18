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Ajax 9-0 Cambuur (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda Ligi'nin 5. haftasında Ajax sahasında Cambuur ile kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, rakibini ezip geçtiği müsabakayı 9-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri Timber, Berghuis, Mazraoui, Neres (2), Tadic, Daramy, Haller ve Danilo kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:16
Ajax 9-0 Cambuur (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi'nde Cambuur ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede rakibini sahadan silen ev sahibi ekip mücadeleyi 9-0 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Timber, 19. Berghuis, 29. dakikada Mazraoui, 39. ile 84. dakikalarda Neres, 60. dakikada Tadic, 64' Daramy, 67. dakikada Haller ve 79. dakikada Danilo kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ajax puanını 13 yaparken, Cambuur ise 6 puanda kaldı. Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

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