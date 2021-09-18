Ajax 9-0 Cambuur (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi'nde Cambuur ile karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede rakibini sahadan silen ev sahibi ekip mücadeleyi 9-0 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Timber, 19. Berghuis, 29. dakikada Mazraoui, 39. ile 84. dakikalarda Neres, 60. dakikada Tadic, 64' Daramy, 67. dakikada Haller ve 79. dakikada Danilo kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Ajax puanını 13 yaparken, Cambuur ise 6 puanda kaldı. Beşiktaş, 28 Eylül tarihinde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.