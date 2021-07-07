Futbol evine mi dönüyor?

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kalan İngiltere ile Danimarka, bugün final bileti için karşılaşacak. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İngiliz bir rock grubu tarafından yapılan 'Football's coming home' (futbol evine dönüyor) şarkısıyla uzun yıllardır turnuvalara iddialı gelen İngilizler, tarihinde ilk kez finale çıkmak için sahada olacak. Eriksen şokuyla sarsılan ve 1992'de kupaya uzanan Danimarka ise aynı başarıya ulaşmak hedefinde. 22.00'de başlayacak Wembley'deki mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Büyük heyecan, TRT 1'den yayınlanacak.

İKİ takım daha önce 13 kez karşı karşıya geldi. Bu randevularda 7 kez İngiltere kazanırken; Danimarka 3 galibiyet elde etti. 3 karşılaşma ise berabere bitti. Vikingler'in kupayı kazandığı 1992 yılında iki ekip aynı grupta mücadele etmiş ve mücadele golsüz beraberlikle sona ermişti. İngilizler grupta sonuncu olurken; 2'nci sırayı alan Danimarka, önce Hollanda'yı sonra Almanya'yı mağlup ederek şampiyonluğa uzanmıştı. 2002 Dünya Kupası'nda ise son 16'da gülen taraf 3-0'lık skorla İngiltere olmuştu. Bu, Ada ekibinin Vikingler'e karşı son 6 resmi maçta aldığı tek galibiyet oldu.