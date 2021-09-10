Son dakika spor haberi: Ali Akman Hollanda'da ayın genç oyuncusu seçildi

Geçen sezon Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan ve bu sezon başında da NEC Nijmegen' kiralık olarak gelen Ali Akman gururlandırdı.

Ümit Milli Takım 'da da oynayan 18 yaşındaki Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.