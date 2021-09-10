Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: Ali Akman Hollanda'da ayın genç oyuncusu seçildi

Son dakika spor haberi: Ali Akman Hollanda'da ayın genç oyuncusu seçildi

Son dakika spor haberi: Eredivisie'de NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Hollanda'da ayın genç oyuncusu seçildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 19:58
Son dakika spor haberi: Ali Akman Hollanda'da ayın genç oyuncusu seçildi

Geçen sezon Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan ve bu sezon başında da NEC Nijmegen' kiralık olarak gelen Ali Akman gururlandırdı.

Ümit Milli Takım 'da da oynayan 18 yaşındaki Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.

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