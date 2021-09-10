Son dakika spor haberi: Ali Akman Hollanda'da ayın genç oyuncusu seçildi

Geçen sezon Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan ve bu sezon başında da NEC Nijmegen' kiralık olarak gelen Ali Akman gururlandırdı.
Ümit Milli Takım 'da da oynayan 18 yaşındaki Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.
🏆 | 𝐀𝐥𝐢 𝐀𝐤𝐦𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐣𝐟 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐚𝐧𝐝!— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) September 10, 2021
De 19-jarige spits nam vanmiddag uit handen van Hans Kraay Jr. de eerste Talent van de Maand-prijs in ontvangst.
Proficiat @AliAkman_18! 🇹🇷 Tebrikler 🥳#aliakman pic.twitter.com/1KvBc4WIEM