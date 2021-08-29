Haberler Avrupa’dan Futbol Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Ajax rakibini 5-0'lık skorla devirdi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 18:18
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax farklı kazandı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, ligde Vitesse'yi 5-0 mağlup etti.

Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında Ajax, sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada kırmızı beyazlılar, sahasından 5-0 galip ayrıldı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 5'inci dakikada Anthony, 34'üncü dakikada Edson Alvarez, 43'üncü dakikada Ryan Gravenberch, 60'ıncı dakikada Tomas Hajek kendi kalesine ve 67'inci dakikada Klaassen kaydetti.

Ajax bu sonuçla, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Vitesse ile 3 puanda kaldı.

SON DAKİKA