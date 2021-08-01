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Cengiz Ünder ve Merih Demiral hazırlık maçında sahne aldı

Son dakika spor haberi: Avrupa'da forma giyen futbolcularımız hazırlık maçlarında forma giymeye başladı. Nice karşısında Cengiz Ünder, Marsilya'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında asist yaptı.  Juventus forması giyen Merih Demiral da ilk 11'de çıktığı karşılaşmada 45 dakika sahada kaldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 10:57
Cengiz Ünder ve Merih Demiral hazırlık maçında sahne aldı

Avrupa'da kulüpler yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla form tutmaya çalışırken Milli futbolcularımız da kendilerini parlatan performanslara imza atıyor.

Bu sezon Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, Velodrome Stadı'nda Villarreal ile oynanan maçta asistini yaptı. Marsilya'nın 2-1 kazandığı maçta 58. dakikada Dimitri Payet'in attığı golde Cengiz Ünder sağ çaprazdan içeriye topu çevirerek Fransız yıldızın golünü hazırlayan isim oldu. Marsilya'nın diğer golünü 9. dakikada Nino kendi kalesine attı.

Juventus'un Monza ile karşı karşıya geldiği Berlusconi Kupası maçında Milli futbolcumuz Merih Demiral maça ilk 11'de başlayarak 45 dakika oynadı. Juventus sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve hazırlık turnuvası kupasının kazananı oldu.

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