Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Son dakika spor haberi: FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kazakistan'ın Kairat ile Sırbistan'ın Crvena Zvezda takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:30
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