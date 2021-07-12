Lenglet Everton’a

Son dönemde yaptığı pahalı transferlere rağmen istediği çıkışı yakalayamayan Everton savunmaya güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiliz temsilcisi, Barcelona'nın savunma oyuncusu Clement Lenglet'e kanca attı. Everton'ın bu transfer için kasasından 20 milyon euro çıkarmaya hazır olduğu ifade edildi. Maaş bütçesinde yer açmak zorunda olan Katalan devi de Lenglet'in kontratından çıkmayı kabul etti. Barcelona, oyuncularına gelen tüm teklifleri kabul etmeye hazır çünkü ana hedefleri Lionel Messi'yi takımda tutabilmek. Ana bütçe Arjantinli yıldız için rezerve edilmiş durumda.