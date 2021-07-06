Hesap zamanı

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Fransa, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok takımın veda ettiği şampiyonada İtalya ile İspanya karşılaşacak. Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak. Alman hakem Felix Brych'in yöneteceği maç, TRT 1'den ekranlara gelecek.

İTALYA ile İspanya daha önce 23 kez karşılaştı. İki takım 7'şer galibiyet alırken; 9 karşılaşma ise berabere bitti. Karşı karşıya geldikleri en üst düzey maç olan 2012'deki Euro 2020 finali İtalyanlar açısından hüsrana neden olmuştu. Futboluyla o dönem fırtınalar estiren İspanya, 4-0'la kupayı kazanmıştı. Gök Maviler, o maçın rövanşını almak için bugün Wembley'de sahaya çıkacak.