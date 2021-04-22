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UEFA Başkan Yardımcısı Nilsson'dan Süper Ligi yorumu!

UEFA Başkan Yardımcısı ve İsveç Futbol Federasyon Başkanı , Süper Ligi projesine karşı, kıtada seferberlik ilan edildiğini ve bunun başarıya ulaştığını söyledi. İngiltere'den , , , Liverpool, , , İtalya'dan , Inter ve , İspanya'dan , ve kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı alması futbol kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:05
UEFA Başkan Yardımcısı Nilsson'dan Avrupa Süper Ligi yorumu!

İsveç'te futbol kamuoyu, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla Süper Ligi adıyla kurulan yeni girişime şiddetle karşı çıkıyor.

UEFA Başkan Yardımcısı ve İsveç Futbol Federasyon Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "12 takımın başlattığı projesine karşı Avrupa'da genel bir seferberlik ilan edildi. Kulüplerin bir çoğunun geri adım atmasıyla seferberlik başarıya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Oluşumda yer alan takımların kısa sürede dağıldığına dikkat çeken Nilsson, "En az iki çalkantılı gün oldu ve 48 saatte dağıldılar. Avrupa çapında buna hep birlikte direnen taraftarlar, oyuncular, liderler ve politikacılarla inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Uzun vadede de makul bir anlaşmaya varılacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Basın Sözcüsü Jakop Kakembo Andersson da, lige dahil olan takımların çoğunun organizasyondan ayrılmasından dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

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