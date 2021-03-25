Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

Bu konuyla ilgili maçtan sonra konuşan Solbakken; 'Çok gol kaçırdık. Rakip kaleci kalesinde iyi işler yaptı. Pozisyona girdiğimiz için memnunum ama özellikle Haaland daha etkili oynayabilirdi. Sorun yok. Sörloth son lig maçında oynamadığı için onu oyunda tuttum ve Haaland'ı kenara aldım. Türkiye maçında daha iyi olacağına eminim' ifadelerini kullandı.