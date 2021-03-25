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maçı öncesi 'te Haaland şoku! "Fiyasko"

'ndaki rakiplerimizden deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Norveç güçsüz rakibini 3-0'lık skorla devirdi ve grupraki ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Maça damga vuran isim ise kötü performansıyla Haaland oldu. Norveç basını forması giyen yıldız futbolcu için ağır eleştirilerde bulundu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 18:40
Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

, ilk maçında 'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

Alamnya Bundesliga ekiplerinden formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde attığı gollerle adından söz ettiren 20 yaşındaki golcü Erling Haaland, maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

'FİYASKO' MANŞETİ ATILDI

Maçın değerlendirildiği basınında Haaland'ın performansı için 'fiyasko' başlıkları atıldı. Norveç'in ünlü gazetelerinden Dagbladet'te, Erling Haaland'ın maçındaki performansı eleştirildi.

Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

Haaland için 'fiyasko' başlığı atan gazete; '3-0 kazanılan bu maçı dikkatli izlerseniz dünya futbolunun çok şey beklediği Haaland'ın kötü bir performans sergilediğini rahatça görebilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

"TÜRKİYE'YE KARŞI BÖYLE OLMAMALI"

Erling Haaland ile ilgili yapılan yorumlarda maçının hazırlık maçı gibi görülebileceği ancak ile oynanacak maçta 20 yaşındaki golcünün bu performansının kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.

Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

SOLBAKKEN HAALAND'I OYUNDAN ALMAK ZORUNDA KALDI

teknik direktörü Stale Solbakken, 3. gol sonrası Sörloth ve Haaland'ı yanına çağırdı. İki oyuncusunun daha hareketli olmasını isteyen Solbakken, 5 dakika sonra Haaland'ı kenara aldı ve Joshua King'i oyuna sürdü.

Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

Bu konuyla ilgili maçtan sonra konuşan Solbakken; 'Çok gol kaçırdık. Rakip kaleci kalesinde iyi işler yaptı. Pozisyona girdiğimiz için memnunum ama özellikle Haaland daha etkili oynayabilirdi. Sorun yok. Sörloth son lig maçında oynamadığı için onu oyunda tuttum ve Haaland'ı kenara aldım. maçında daha iyi olacağına eminim' ifadelerini kullandı.

Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

TRANSFER SÖYLENTİLERİ Mİ ETKİLEDİ?

Erling Haaland'ın maçındaki düşük performansı, İspanya basınında da gündem oldu. Marca, Real Madrid ve Barcelona'nın transfer etmek istediği 20 yaşındaki golcü futbolcunun çıkan haberlerden etkilenmiş olabileceğini yazdı.

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