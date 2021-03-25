Türkiye maçı öncesi Norveç'te Haaland şoku! "Fiyasko"

Norveç, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.
Norveç, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.
Alamnya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde attığı gollerle adından söz ettiren 20 yaşındaki golcü Erling Haaland, Cebelitarık maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
'FİYASKO' MANŞETİ ATILDI
Maçın değerlendirildiği Norveç basınında Haaland'ın performansı için 'fiyasko' başlıkları atıldı. Norveç'in ünlü gazetelerinden Dagbladet'te, Erling Haaland'ın Cebelitarık maçındaki performansı eleştirildi.
Haaland için 'fiyasko' başlığı atan gazete; '3-0 kazanılan bu maçı dikkatli izlerseniz dünya futbolunun çok şey beklediği Haaland'ın kötü bir performans sergilediğini rahatça görebilirsiniz' ifadeleri kullanıldı.
"TÜRKİYE'YE KARŞI BÖYLE OLMAMALI"
Erling Haaland ile ilgili yapılan yorumlarda Cebelitarık maçının hazırlık maçı gibi görülebileceği ancak Türkiye ile oynanacak maçta 20 yaşındaki golcünün bu performansının kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.
SOLBAKKEN HAALAND'I OYUNDAN ALMAK ZORUNDA KALDI
Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, 3. gol sonrası Sörloth ve Haaland'ı yanına çağırdı. İki oyuncusunun daha hareketli olmasını isteyen Solbakken, 5 dakika sonra Haaland'ı kenara aldı ve Joshua King'i oyuna sürdü.
Bu konuyla ilgili maçtan sonra konuşan Solbakken; 'Çok gol kaçırdık. Rakip kaleci kalesinde iyi işler yaptı. Pozisyona girdiğimiz için memnunum ama özellikle Haaland daha etkili oynayabilirdi. Sorun yok. Sörloth son lig maçında oynamadığı için onu oyunda tuttum ve Haaland'ı kenara aldım. Türkiye maçında daha iyi olacağına eminim' ifadelerini kullandı.
TRANSFER SÖYLENTİLERİ Mİ ETKİLEDİ?
Erling Haaland'ın Cebelitarık maçındaki düşük performansı, İspanya basınında da gündem oldu. Marca, Real Madrid ve Barcelona'nın transfer etmek istediği 20 yaşındaki golcü futbolcunun çıkan haberlerden etkilenmiş olabileceğini yazdı.