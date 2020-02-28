Salzburg 2-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Avrupa’dan Futbol Eintracht Frankfurt Salzburg'u kupanın dışına itti

2-2 | MAÇ SONUCU

Salzburg 2-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

son 32 turu erteleme maçında sahasında 'u konuk etti. İlk maçı 4-1 kazanan Alman ekibi, rövanş maçında skor avantajını iyi kullandı ve Salzburg'la 2-2 berabere kalarak son 16 turuna kaldı.

'nde son 16 turuna kalan son ekip Alman ekibi oldu. Hava koşulları nedeniyle 1 gün ertelenen maçta ile E. Frankfurt, Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Andreas Ulmer ve 'nın golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Salzburg müsabakanın 71. dakikasında Jerome Onguene'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Alman ekibinde Andre Silva 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

RAKİP BASEL!

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya gelecek.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 23:03
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