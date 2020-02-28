Salzburg 2-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan son ekip Alman ekibi Eintracht Frankfurt oldu. Hava koşulları nedeniyle 1 gün ertelenen maçta Salzburg ile E. Frankfurt, Red Bull Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Andreas Ulmer ve Andre Silva'nın golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Salzburg müsabakanın 71. dakikasında Jerome Onguene'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Alman ekibinde Andre Silva 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 bitti. Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

RAKİP BASEL!

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İsviçre ekibi Basel'le karşı karşıya gelecek.