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27 Aralık 2019, Cuma
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futbolunda ırkçılığa ceza

İspanya futbolunda ırkçılığa ceza

Kulübüne, taraftarlarının Albacete'de oynayan Ukraynalı futbolcu 'ya yaptığı ırkçı tezahüratlardan dolayı 18 bin avro para ve 2 maç tribün kapatma cezaları verildi

Federasyonu (), ırkçı tezahüratlar sebebiyle ikinci yarısı oynanmayıp ertelenen -Albacete maçındaki olaylardan dolayı ev sahibi kulübe para ve tribün kapatma cezaları verdi.

RFEF'e bağlı Rekabet Komitesi, İspanya 2. Futbol Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü oynanan ve ırkçı tezahüratlar gerekçesiyle hakem kararıyla ikinci yarısı ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maçıyla ilgili kararını açıkladı.

Komite, Rayo Vallecano Kulübüne 18 bin avro para cezası, Albacete maçının ikinci yarısının seyircisiz oynanması ve fanatik taraftarların bulunduğu kale arkası tribünün 2 maç kapatılması cezalarının verildiğini duyurdu.

"VERİLEN CEZA ADALETSİZDİR"

Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, kulüp olarak ırkçılığın her türlüsüne karşı durduklarını, sorunun da sportif değil sosyal olduğunu belirterek, "Rayo Vallecano bu olayın kurbanıdır. Verilen ceza adaletsizdir." açıklamasında bulundu.

Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının, Albacete'de oynayan Ukraynalı futbolcu 'yı hedef alarak, "Defol Nazi" şeklindeki tezahüratları sebebiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

Zozulya, olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında, hakkındaki Nazi suçlamasına tepki göstererek, "Ben apolitik birisiyim. Tüm ideolojilere karşıyım. Sadece bir futbolcuyum ve Ukraynalı bir vatanseverim. Ülkeme yardım etmek, vatansever olmak suç değildir." demişti.

Ukraynalı futbolcu, 2016-2017 sezonunun ortasında 'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya transfer olmuş ancak taraftarların tepkisinden dolayı forma giyemeden sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

  1. 27.12.2019
  2. Güncelleme: 27.12.2019 20:39
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