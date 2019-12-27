İspanya futbolunda ırkçılığa ceza
Rayo Vallecano Kulübüne, taraftarlarının Albacete'de oynayan Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'ya yaptığı ırkçı tezahüratlardan dolayı 18 bin avro para ve 2 maç tribün kapatma cezaları verildi
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), ırkçı tezahüratlar sebebiyle ikinci yarısı oynanmayıp ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maçındaki olaylardan dolayı ev sahibi kulübe para ve tribün kapatma cezaları verdi.
RFEF'e bağlı Rekabet Komitesi, İspanya 2. Futbol Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü oynanan ve ırkçı tezahüratlar gerekçesiyle hakem kararıyla ikinci yarısı ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maçıyla ilgili kararını açıkladı.
Komite, Rayo Vallecano Kulübüne 18 bin avro para cezası, Albacete maçının ikinci yarısının seyircisiz oynanması ve fanatik taraftarların bulunduğu kale arkası tribünün 2 maç kapatılması cezalarının verildiğini duyurdu.
"VERİLEN CEZA ADALETSİZDİR"
Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, kulüp olarak ırkçılığın her türlüsüne karşı durduklarını, sorunun da sportif değil sosyal olduğunu belirterek, "Rayo Vallecano bu olayın kurbanıdır. Verilen ceza adaletsizdir." açıklamasında bulundu.
Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının, Albacete'de oynayan Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alarak, "Defol Nazi" şeklindeki tezahüratları sebebiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.
Zozulya, olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında, hakkındaki Nazi suçlamasına tepki göstererek, "Ben apolitik birisiyim. Tüm ideolojilere karşıyım. Sadece bir futbolcuyum ve Ukraynalı bir vatanseverim. Ülkeme yardım etmek, vatansever olmak suç değildir." demişti.
Ukraynalı futbolcu, 2016-2017 sezonunun ortasında Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya transfer olmuş ancak taraftarların tepkisinden dolayı forma giyemeden sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 20:39
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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