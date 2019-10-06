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06 Ekim 2019, Pazar
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Koltuğu korudu

Koltuğu korudu

sahasında oynadığı maçta Granada'yı 4-2 yenerek 'da liderliğini korudu. Real'in golleri Benzema, Hazard, Modric ve Rodriguez'den geldi.

sahasında oynadığı maçta Granada'yı 4-2 yenerek 'da liderliğini korudu. Real'in golleri Benzema, Hazard, Modric ve Rodriguez'den geldi. 22 Ekim'de 'a gelecek olan İspanyol ekibinde, Toni Kross 33. dakikada sakatlanarak yerini 'e bıraktı. Öte yandan 'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer rakibi ise Angers'i 4-0 mağlup etti.

  1. 6.10.2019
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