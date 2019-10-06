Koltuğu korudu

Real Madrid sahasında oynadığı maçta Granada'yı 4-2 yenerek La Liga'da liderliğini korudu. Real'in golleri Benzema, Hazard, Modric ve Rodriguez'den geldi. 22 Ekim'de Türk Telekom'a gelecek olan İspanyol ekibinde, Toni Kross 33. dakikada sakatlanarak yerini Luka Modric'e bıraktı. Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer rakibi PSG ise Angers'i 4-0 mağlup etti.