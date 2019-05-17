Avrupa'dan futbol (15.05.19)

CITY'YE FAİR PLAY ŞOKU

UEFA, Manchester City'yi Finansal Fair- Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu'na sevk etti. New Yok Times, geçtiğimiz günlerde City'nin Avrupa'dan 1 yıl men edileceğini iddia etmişti.



HELAL SANA RONALDO

Cristiano Ronaldo, bir kez daha gönülleri fethetti. Portekizli yıldız, iftar yemekleri için Filistin'e 1.5 milyon euro bağışladı. Ronaldo, 2012'de Altın Ayakkabı'nın satışından gelen 1.5 milyon euro'luk geliri Filistinli çocuklara vermişti.



POGBA KUTSAL TOPRAKLARDA

Manchester United'lı yıldız futbolcu Paul Pogba, umre ziyaretinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma" notunu düşen Fransız oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.



MESUT VE AMINE IMZAYI ATTI

7 Haziran'da İstanbul'da hayatlarını birleştirmeye hazırlanan Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, birlikte müthiş bir ortaklığa imza attı. Özil ile Gülşe çifti, İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics Limited'e eşit hissedar olarak ortak oldu.



EN DEĞERLİSİ REAL MADRID

Brand Finance'in araştırmasına göre, 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile Real Madrid dünyanın en değerli futbol kulübü oldu. M. United'ın ikinci (1,7) ve Barcelona'nın (1,6) üçüncü olduğu listede, Türk kulüpleri ilk 50 içinde yer alamadı.



JUNINHO GERİ DÖNÜYOR

Olimpik ?Lyon'un efsanevi isimlerinden Juninho Pernembucano, eski kulübüne geri dönüş hazırlığında... Fransız L'equipe'nin manşetten duyurduğu habere göre, 44 yaşındaki eski frikik ustası sportif direktörlük görevine gelecek.



'PSG'DEN YENİ TEKLIF ALDIM'

İtalya futbolunun yetiştirdiği en büyük kalecilerden olan Gianluigi Buffon, PSG'den yeni teklif aldığını açıkladı. 41 yaşındaki efsane eldiven, "Gerçekten çok mutlu oldum. Detayları konuşmak için görüşme yapacağız" ifadelerini kullandı.