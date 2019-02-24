Leicester City'de Puel dönemi bitti
24 Şubat 2019, Pazar
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'de Puel dönemi bitti

Leicester City'de Puel dönemi bitti

ekiplerinden , Fransız teknik adam Claude Puel ile yollarını ayırdı.

Seyircisi önünde çıktığı maçını 4-1 kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini alan 'nin yönetimi, teknik direktör Puel'in görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 16 aydır takımın başında bulunan 57 yaşındaki Fransız çalıştırıcının, 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi feshedildi.

Puel daha önce Monaco, Lille, , Nice ve Southampton kulüplerinde görev almıştı.

Leicester City, ligin 27. haftası sonunda topladığı 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

  1. 24.02.2019
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