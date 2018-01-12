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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Madrid damgası

    Madrid damgası

    Yılın 11’inde 5 futbolcuyla dikkat çekti. ’tan 2, , , ve ’dan birer isim yer aldı

    BU yıl 17'ncisi düzenlenen Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı. 8,7 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlenen kadroya İspanyol devi 5 futbolcusuyla damga vurdu. 'tan 2 ismin bulunduğu 11'de, Paris Saint- Germain, , ve 'dan birer isim yer aldı. Ramos zirveyi kaptı Geçtiğimiz günlerde Ballon d'Or'u 5. kez kazanan Portekizli yıldız 'nun 12. kez seçildiği kadroda en fazla oyu alan futbolcu ise, 588 bin 315 ile Real Madridli Sergio Ramos oldu. Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Eden Hazard ise ilk kez kendine yer buldu.

    4-4-2 sistemine göre düzenlenen 11'de ileri ikili, 'En iyisi kim?' tartışmaları yapılan Messi ve Ronaldo'dan oluştu.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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