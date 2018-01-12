Madrid damgası
UEFA Yılın 11’inde Real Madrid 5 futbolcuyla dikkat çekti. Juventus’tan 2, PSG, Manchester City, Chelsea ve Barcelona’dan birer isim yer aldı
4-4-2 sistemine göre düzenlenen 11'de ileri ikili, 'En iyisi kim?' tartışmaları yapılan Messi ve Ronaldo'dan oluştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:44
-
Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
-
Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Madrid damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.