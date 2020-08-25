Gazi Koşusu heyecanı startı verildi! 15 at...
Gözler Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu'na çevrildi... Şu an ülkemizde devam eden tek spor organizasyonu olan at yarışlarının derbisi olan Gazi Koşusu, pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. 94. kez koşulacak dev yarış öncesi hazırlıklar tamamlandı, 3 yaşlı 15 İngiliz safkanı Gazi Koşusu kaydını yaptı. Pandemi süreci nedeniyle Gazi Koşusu, bu yıl ilk kez seyircisiz olarak yapılacak.
Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen G1 Gazi Koşusu'nun 94.'sü, bu yıl Zafer Bayramı'nı da kutlayacağımız 30 Ağustos Pazar günü saat 17.15'te gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca yalnızca bir kez katılma şansını yakaladığı Türk atçılığının en önemli koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde 2400 metre mesafe üzerinden koşulacak.
İLK 5'E ÖDÜL VAR
Yarışçılığımızın derbisi niteliğindeki bu yarışın 2020 yılındaki birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL ve beşinciye 87.500 TL ikramiye verilecek. Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.
İŞTE KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR
Sonucu merakla beklenen koşuya bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:
1-CALL TO VICTORY
2-COACH
3-ÇAKALINOĞLU
4-DEMBE
5-FULL THROTTLE
6-KING MAN GO
7-KINGSMAN
8-LORD OF GAME
9-POWERMAN
10-PREMIUM MOVER
11-SOZOPOL
12-UPPER CUT
13-VERNAZZA
14-ZABUN
15-PRIOR
DİĞER YARIŞLAR DA NEFESLERİ KESECEK
Gazi heyecanının yaşanacağı 30 Ağustos Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak diğer önemli yarışlar ise şunlar olacak:
Anafartalar Koşusu (G1)
Nene Hatun Koşusu (G2/Dişi)
I. İnönü Koşusu (G3/Dişi)
II. İnönü Koşusu (G3/Erkek)
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gazi Koşusu heyecanı startı verildi! 15 at... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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