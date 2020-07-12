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12 Temmuz 2020, Pazar
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Gazi provaları nefesleri kesti!

Gazi provaları nefesleri kesti!

Tarihi öncesi en önemli provalardan Erkek ve Koşuları, pazar günü gerçekleştirildi.

Türk At Yarışçılığı'nın klasiklerinden olan öncesi en önemli provalardan Erkek ve Koşuları, pazar günü gerçekleştirildi.

600 bin lira birincilik ikramiyesi olan yarışların ilkinde Erkek 'nu jokeyi Ahmet Çelik ile Call To Victory birinci bitirdi. Bu safkan üst üste 9. yarışını kazandı. Dişi Tay Deneme Koşusu'nda ise zafer, geçilmezliğini sürdüren jokeyi ile Luna Lovegood'un oldu.
  1. 12.07.2020
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