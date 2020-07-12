Gazi provaları nefesleri kesti!
Tarihi Gazi Koşusu öncesi en önemli provalardan Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları, pazar günü Veliefendi Hiporomunda gerçekleştirildi.
600 bin lira birincilik ikramiyesi olan yarışların ilkinde Erkek Tay Deneme Koşusu'nu jokeyi Ahmet Çelik ile Call To Victory birinci bitirdi. Bu safkan üst üste 9. yarışını kazandı. Dişi Tay Deneme Koşusu'nda ise zafer, geçilmezliğini sürdüren jokeyi Halis Karataş ile Luna Lovegood'un oldu.
- 12.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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