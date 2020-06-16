TJK’da yüzde 75 son sürat hız kesmiyor
TJK, yarışseverin yüzünü güldürecek. Yüzde 75 son sürat devam.
TJK'dan yüzde 75 kampanyası...
At yarışlarının yeniden başlamasıyla birlikte, TJK HER GÜN yurt içi ve yurt dışında üzerine müşterek bahis kabul edilen tüm koşularda GANYAN, İKİLİ ve ÇİFTE BAHİS oyunlarında satışın %75'ini yarışseverlere dağıtmaya devam edecek...
Oyunlar öncesi açıklanan muhtemel değerler bu orana göre hesaplanmış olacak.
- 16.06.2020
- Güncelleme: 16.06.2020 15:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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