TJK’da yüzde 75 son sürat hız kesmiyor - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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’da yüzde 75 son sürat hız kesmiyor

TJK’da yüzde 75 son sürat hız kesmiyor

, yarışseverin yüzünü güldürecek. Yüzde 75 son sürat devam.

'dan yüzde 75 kampanyası...

At yarışlarının yeniden başlamasıyla birlikte, TJK HER GÜN yurt içi ve yurt dışında üzerine müşterek bahis kabul edilen tüm koşularda GANYAN, İKİLİ ve ÇİFTE BAHİS oyunlarında satışın %75'ini yarışseverlere dağıtmaya devam edecek...


Oyunlar öncesi açıklanan muhtemel değerler bu orana göre hesaplanmış olacak.

  1. 16.06.2020
  2. Güncelleme: 16.06.2020 15:59
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