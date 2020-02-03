Türkiye Jokey Kulübü'nden 'Can Dadaş' açıklaması!
Türkiye Jokey Kulübü, 2 Şubat 2020 tarihindeki İzmir koşusunda Can Dadaş isimli ata şiddet uygulanması hakkında resmi site üzerinden açıklamada bulundu.
Türkiye Jokey Kulübü, 2 Şubat 2020 tarihindeki İzmir koşusunda Can Dadaş isimli ata şiddet uygulanmasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada; "02.02.2020 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde Eyerleme Mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, Kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.
Kulübümüz; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş'ın ilgilisine Yarış Yönetmeliğine uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir.
Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama Kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır.
Ayrıca, ilgili Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığımız Yarış Komiserler Kurulu'nca verilecek cezaya ek olarak, Kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız.
"Şiddete karşı ayağa kalk" sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz" denildi.
- 03.02.2020
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
-
Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
Türkiye Jokey Kulübü'nden 'Can Dadaş' açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.