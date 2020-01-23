Veliefendi'de bir ilk! Japon jokey yarışa katıldı  - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Veliefendi'de bir ilk! Japon jokey yarışa katıldı

Veliefendi'de bir ilk! Japon jokey yarışa katıldı

'nda uzun yıllar sonra ilk kez yerel yarışlara bir Japon jokey katıldı. Japon , "'yi çok seviyorum ve 'na katılmayı çok istiyorum" dedi.

1700 birinciliği olan 44 yaşındaki , ocak ayının başında 'ye geldi. Yonekura, ilk koşusuna ise dün akşam 'nda Cerensel isimli atla çıktı ve 6. oldu. Yarış öncesi Yonekura, diğer jokeylerle birlikte hazırlıklarını tamamladı, kilo kontrolünde geçti, kıyafetlerini hazırladı. Yarışı beklerken rakipleriyle fotoğraf çektirdi, sohbet etti, keyifli anlar yaşadı. Yarış hazırlıkları sırasında jokey arkadaşları da Yonekura'ya yardım etti.

"İSTANBUL'DA İLK KEZ AT BİNMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Yarış öncesi açıklamalarda bulunan Satoshi Yonekura, "Genç yaştan itibaren ülkemin dışında deniz aşırı bir ülkede at yarışına katılmak istedim. Şimdi buradayım. 'da ilk kez at binmekten çok mutluyum. Türkiye'ye ilk geldiğimde burayı çok sevdim. Şimdilik Bakırköy'de kalıyorum. Yakında buraya yerleşeceğim" dedi.

"GAZİ KOŞUSU'NA KATILMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Yonekura, ülkesi dışında, ve Singapur'da da at bindiğini belirterek, "1700 koşuda galibiyete ulaştım. Türkiye'de de birincilik elde etmek ve 'na katılmayı çok istiyorum" diye konuştu.


  1. 23.01.2020
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