At yarışından 4 liralık kuponla 422 bin lira kazandılar!

Şanlıurfa Hipodrumu'nda koşulan at yarışlarında 421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden ikisi 4'er liralık kuponla kazandı.

421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden birinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 308 numaralı bayiden 4 lira 5 kuruşa yatırdığı tespit edildi. Diğer talihlilerden birinin de 4 liralık kuponla ödülü kazandığı belirtilirken, diğer kazanan vatandaşın 180 liralık kupon yatırdığı öğrenildi.