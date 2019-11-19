At yarışından 4 liralık kuponla 422 bin lira kazandılar!
Şanlıurfa'da koşulan at yarışlarında sürpriz sonuçlar oluştu ve birinci altılı ganyanı kimse bilemediği için ikramiye devretti. İkinci altılı ganyanı ise yalnızca 3 yarışseverin doğru tahmin ettiği açıklandı. Kazananlar 421 bin 912 liralık ikramiye aldı.
Şanlıurfa Hipodrumu'nda koşulan at yarışlarında 421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden ikisi 4'er liralık kuponla kazandı.
421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden birinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 308 numaralı bayiden 4 lira 5 kuruşa yatırdığı tespit edildi. Diğer talihlilerden birinin de 4 liralık kuponla ödülü kazandığı belirtilirken, diğer kazanan vatandaşın 180 liralık kupon yatırdığı öğrenildi.
- 19.11.2019
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