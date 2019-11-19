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19 Kasım 2019, Salı
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At yarışından 4 liralık kuponla 422 bin lira kazandılar!

At yarışından 4 liralık kuponla 422 bin lira kazandılar!

'da koşulan at yarışlarında sürpriz sonuçlar oluştu ve birinci kimse bilemediği için ikramiye devretti. İkinci altılı ganyanı ise yalnızca 3 yarışseverin doğru tahmin ettiği açıklandı. Kazananlar 421 bin 912 liralık ikramiye aldı.

Hipodrumu'nda koşulan at yarışlarında 421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden ikisi 4'er liralık kuponla kazandı.

421 bin 912 liralık ikramiyeyi kazanan 3 kişiden birinin kuponunu 'nin Gelibolu ilçesindeki 308 numaralı bayiden 4 lira 5 kuruşa yatırdığı tespit edildi. Diğer talihlilerden birinin de 4 liralık kuponla ödülü kazandığı belirtilirken, diğer kazanan vatandaşın 180 liralık kupon yatırdığı öğrenildi.

  1. 19.11.2019
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