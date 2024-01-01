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Ugandalı atlet Kiplagat Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü!

Ugandalı 34 yaşındaki atlet Benjamin Kiplagat, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 18:44
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Ugandalı atlet Kiplagat Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü!

34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

GÖĞSÜNDEN VE BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi. Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.

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