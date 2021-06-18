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Altın alacağım

Milli atlet , “Tokyo Olimpiyatları’nda kesinlikle altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için gereken her şeyi yapacağım” ifadesini kullandı

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Altın alacağım
Dünya şampiyonu milli atlet , Kovid nedeniyle 2021'e ertelenen 'nda kesinlikle altın madalya kazanmak istediğini belirtti. Guliyev, "En iyi atletlerle yarışacağım ama hem 200 metre yarışında hem de bayrak yarışında altın madalyaya uzanmak istiyorum" dedi. 'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olan milli atlet Ramil Guliyev, ardından 2018 yılında Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 200 metre finalinde Türkiye rekorlarını kırarak yine altın madalyaya uzandı.
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