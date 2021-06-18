Altın alacağım

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Kovid nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kesinlikle altın madalya kazanmak istediğini belirtti. Guliyev, "En iyi atletlerle yarışacağım ama hem 200 metre yarışında hem de bayrak yarışında altın madalyaya uzanmak istiyorum" dedi. Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getiren isim olan milli atlet Ramil Guliyev, ardından 2018 yılında Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 200 metre finalinde Türkiye rekorlarını kırarak yine altın madalyaya uzandı.