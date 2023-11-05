45. İstanbul Maratonu'nda kazanan atletler belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İş Bankası İstanbul Maratonu'nda heyecan 45. kez yaşandı. Kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çeken İstanbul Maratonu'nda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu.

ERKEKLERDE ZAFER KENYALI PANUEL MKUNGO'DAN

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2:10:35 derecesiyle Kenyalı atlet Panuel Mkungo kazandı. 2:12:41 derecesiyle Kenyalı Benard Cheruiyot Sang ikinci, 2:12:44 derecesiyle Kenyalı James Kiplagat üçüncü oldu.

KADINLARDA KENYALI BEATRİCE CHEPTOO KAZANDI

Kadınlar kategorisinde Kenyalı Etiyopyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2.27.09'luk derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ikinci sırayı 2:27:24 derecesiyle Kenyalı Veronicah Njeri Maina, üçüncü sırayı ise 2:32:15 derecesiyle Kenyalı Valentina Mateiko elde etti.

15K ERKEKLERDE ÜZEYİR SÖYLEMEZ İKİNCİ OLDU

15K erkekler kategorinde Türk sporcu Üzeyir Söylemez, 48.07'lik derecesiyle 2. sırada yer aldı. Birinci 46:58'lik derecesiyle Macaristanlı Adam Lomb olurken, Rus atlet Dimitri Ziuzin da 49:04 derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.