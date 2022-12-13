Milli atlet Aras Kaya'da yasaklı madde çıktı

Türkiye Atletizm Federasyonu, milli atlet Aras Kaya'nın numunesinde yasaklı maddeye rastlandığını ve sporcunun tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuza Atletizm Dürüstlük Birimi tarafından gelen yazıda, sporcu Aras Kaya'nın Romanya'da gerçekleşen özel bir yarışta alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanmıştır. Sporcu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. İlerleyen günlerde hukuki süreçlerin mahremiyetine dikkat edilecek şekilde konu ile alakalı daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır."