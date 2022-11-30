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Triatlet Xisca Tous Servera vatandaşlık aldı! Türkiye adına yarışacak

Son dakika spor haberleri... Ekim ayında vatandaşlık işlemleri onaylanan İspanyol triatlet Xisca Tous Servera, Sinem Xisca Tous Servera adıyla milli takım forması giyecek.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 14:15
Triatlet Xisca Tous Servera vatandaşlık aldı! Türkiye adına yarışacak

İspanyol triatlet Xisca Tous Servera, Türkiye adına yarışacak. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında vatandaşlık işlemleri başlatılan ve ekim ayında onaylanarak Sinem Xisca Tous Servera adını alan sporcu, milli takım forması giyecek.

Türk vatandaşlığı başvurusundan itibaren Sinem, Dünya Triatlon bayrağı altında uluslararası yarışmalara katıldı.

Sinem'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda triatlonda Türkiye'yi temsil etmesi, ülkede branşın yaygınlaşması ve gelişimine katkı vermesiyle genç sporculara rol model olması bekleniyor.

Dünya Triatlon bayrağı altında katıldığı yarışmalarda puanlar alan Sinem, olimpik sıralamada 78'inci, dünya sıralamasında ise 68'inci durumda bulunuyor.

Sinem'in ilk olarak 28 Mayıs 2022'deki Arzechena Dünya Triatlon Kupası ile başlayan olimpik kalifikasyonu, iki yılın dolmasıyla 27 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

Olimpik milli takımda yer alan diğer sporculara tanınan imkanlar dahilinde anlaşma sağlanan triatlet, işlemlerin başladığı tarihten itibaren bir senenin dolmasıyla Türkiye adına müsabakalara katılabilecek.

Sinem'in kariyerinde 2019 Doha Dünya Plaj Oyunları kapsamında düzenlenen aquatlon yarışlarında birincilik, 2021 İspanya Ulusal Triatlon Şampiyonası'nda birincilik, 2022 Asya Triatlon Kupası Semarkand'da birincilik ile dünya kupaları ve Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi yarışlarında çeşitli dereceleri bulunuyor.

Ek bir bütçe ya da transfer ücreti ödenmeksizin Türk triatlon ailesine katılan Sinem, İspanya Alicante'de hazırlıklarını sürdüren olimpik milli takım sporcuları Gültigin Er ve Enes Kızılcık'a tanınan haklardan faydalanıyor.

Olimpik takımda yer alan sporcular, hazırlıklarını İspanya Alicante'de sürdürüyor.

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