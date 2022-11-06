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44. İstanbul Maratonu'nda erkeklerin kazananı belli oldu

Son dakika spor haberleri... 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler etabı tamamlandı. Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2:09:37 ile parkur rekoru kırarak kazandı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 11:24
44. İstanbul Maratonu'nda erkeklerin kazananı belli oldu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategorisinde yer verilen 44. İstanbul Maratonu başladı.

Erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2:09:37 ile parkur rekoru kırarak kazandı.

N Kolay 44. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 06.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılacak.

ÖDÜLLER

N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin dolar para ödülü verilecek. Maratonda ikinci olanlar 10 bin, üçüncüler de 6 bin dolar ödül alacak. Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 30 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler de 5 bin lira N Kolay özel ödülünün sahibi olacak.

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