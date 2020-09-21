Maraton nefes kesti

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşuldu. Kadınlarda Fatma Demir, erkeklerde Sezgin Ataç, birinci oldu. Birinci olan sporcular 10'er bin lira para ödülü kazandı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan maratonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu.