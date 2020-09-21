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Maraton nefes kesti

Dünyanın en iyi 8 biri olarak değerlendirilen , 'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşuldu.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Maraton nefes kesti

Dünyanın en iyi 8 biri olarak değerlendirilen , 'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşuldu. Kadınlarda Fatma Demir, erkeklerde Sezgin Ataç, birinci oldu. Birinci olan sporcular 10'er bin lira para ödülü kazandı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan maratonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutuldu.

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