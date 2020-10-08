Atletizmde iki yeni dünya rekoru!

İspanya'da düzenlenen atletizm şampiyonasında Ugandalı Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metrede, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Erkekler 10 bin metre kategorisinde piste çıkan 24 yaşındaki Cheptegei, 26 dakika 11 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye ait 26.17.53'lük dereceyi 15 yıl aranın ardından 6 saniyeden daha fazla geliştirerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Kadınlar 5 bin metrede mücadele eden 22 yaşındaki Gidey ise 14 dakika 6,62 saniyelik süresiyle vatandaşı Tirunesh Dibaba'nın 2008 yılında elde ettiği 14 dakika 11,15 saniyelik dünya rekorunu geliştirdi.