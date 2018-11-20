Farah'tan piste dönüş sinyali
Dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, 2017'de veda ettiği pist yarışlarına, 2019 Dünya Şampiyonası veya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dönebileceğini söyledi.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, 2017'de veda ettiği pist yarışlarına, 2019 Dünya Şampiyonası veya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dönebileceğini söyledi.
2017 Dünya Şampiyonası'nın ardından uzmanı olduğu 5 bin ve 10 bin metre disiplinlerini bırakarak maraton yarışlarına yönelen Farah, İngiliz basınına, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
35 yaşındaki Somali asıllı sporcu, pist yarışlarına dönme ihtimali hakkında "10 bin metrede koşmam mümkün. Hala madalya kazanabileceğimi hissediyorum. Madalya fırsatım olursa bunu geri çevirmem." yorumunu yaptı.
Bu yıl Chicago Maratonu'nda Avrupa rekoru kıran Farah, "Ne yapacağıma emin değilim ama 2019'da Londra Maratonu sonrası Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre ya da maratona katılabilirim. Her şey yolunda giderse 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 10 bin metrede koşabilirim." ifadelerini kullandı.
- 20.11.2018 18:29
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Farah'tan piste dönüş sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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