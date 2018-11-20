Farah'tan piste dönüş sinyali – Fotomaç – 20 Kasım 2018
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Farah'tan piste dönüş sinyali

    Farah'tan piste dönüş sinyali

    Dünya ve olimpiyat şampiyonu atlet , 2017'de veda ettiği pist yarışlarına, 2019 veya 'nda dönebileceğini söyledi.

    Dünya ve olimpiyat şampiyonu atlet , 2017'de veda ettiği pist yarışlarına, 2019 veya 'nda dönebileceğini söyledi.

    2017 Dünya Şampiyonası'nın ardından uzmanı olduğu 5 bin ve 10 bin metre disiplinlerini bırakarak maraton yarışlarına yönelen Farah, İngiliz basınına, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

    35 yaşındaki asıllı sporcu, pist yarışlarına dönme ihtimali hakkında "10 bin metrede koşmam mümkün. Hala madalya kazanabileceğimi hissediyorum. Madalya fırsatım olursa bunu geri çevirmem." yorumunu yaptı.

    Bu yıl Chicago Maratonu'nda Avrupa rekoru kıran Farah, "Ne yapacağıma emin değilim ama 2019'da Maratonu sonrası Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre ya da maratona katılabilirim. Her şey yolunda giderse 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 10 bin metrede koşabilirim." ifadelerini kullandı.

    1. 20.11.2018 18:29
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